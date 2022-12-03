Возле стелы «Город воинской Славы» прошел митинг в поддержку СВО

Сегодня, 3 декабря, в столице Карелии собрались в поддержку спецоперации представители общественных организаций, волонтеры, горожане разных возрастов. Акция, в которой приняли участие около 350 человек, состоялась возле стелы «Город воинской Славы» в День Неизвестного Солдата, сообщили в пресс-службе правительства.

Участники мероприятия отметили, что в эти дни тысячи неравнодушных жителей республики помогают участникам СВО. И не только финансово. Для наших воинов шьют спальные мешки, изготавливают печки. Мы тесно сплотились духовно, сказал председатель региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите отечества «Поисковые отряды «Эстафета Поколений» Илья Герасев.

Кроме того, в сентябре три общественные организации региона создали сообщество в помощь и поддержку мобилизованным. Участники отметили, что духовная и моральная поддержка для воинов не менее важна. Так, через белгородских общественников с ними поддерживается контакты. // Фото: gov.karelia.ru.