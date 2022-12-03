03 декабря 2022, 14:24
Водителей просят обращать внимание на яркие жилеты на зеркалах машин
Знак обозначает, что кому-то требуется помощь
Не редки случаи, когда на трассе случаются поломки или автоаварии. Особенно тяжело пострадавшим водителям в таких ситуациях в зимнее время. Поэтому яркий жилет на зеркале машины означает просьбу о помощи.
Участники «Джим Алерт» - программы благотворительного фонда «Автоволонтеры» - советуют в таких случаях останавливаться и сообщать пострадавшему номер телефона 8-800-550-69-11.
После сигнала о помощи добровольцы бесплатно подвезут топливо, вытащат из кювета, помогут найти автосервис, привезут еду и другие необходимые вещи. // Фото: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.