30 июля 2020, 21:33
Легковушка жестко влетела в автобус в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла аварию перед пешеходным переходом в карельской столице
Сегодня в 20:55 в Петрозаводске, на Октябрьском проспекте легковой автомобиль врезался в автобус. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как автобус притормозил перед переходом, чтобы пропустить пешехода с велосипедом. В этот момент сзади в него влетел отечественный автомобиль.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.