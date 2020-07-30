Легковушка жестко влетела в автобус в Петрозаводске

Сегодня в 20:55 в Петрозаводске, на Октябрьском проспекте легковой автомобиль врезался в автобус. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автобус притормозил перед переходом, чтобы пропустить пешехода с велосипедом. В этот момент сзади в него влетел отечественный автомобиль.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.