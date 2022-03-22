22 марта 2022, 21:02
Легковушка проехала на красный свет и чуть не сбила женщину с ребенком
Лихач на ВАЗ нарушил правила и едва не спровоцировал трагедию
Водитель отечественного автомобиля поставил под угрозу жизнь женщины и ребенка, переходивших дорогу по «зебре». Видео инцидента опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Автор поста указал, что это случилось на Древлянке. По переходу на Лососинском шоссе шли женщина и ребенок, когда на красный сигнал светофора промчался лихач на ВАЗ-2115.
- Девушка с ребенком чудом успели перейти дорогу, - отметил очевидец.
Он попросил стоявших в тот момент на светофоре автомобилистов сообщить госномер нарушителя. Наверняка у кого-то работал видеорегистратор. // Фото, видео: источник