Пьяный водитель на самосвале серьезно помял иномарку

Самосвал в карельской столице въехал в легковой автомобиль. ДТП случилось на Вытегорском шоссе, написали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Очевидец разместил в паблике видео и сообщил, что водитель грузовика был пьяным «в хлам».

- Я чудом увернулся, а женщина ехала с ребенком, уже не успела и некуда было. Водитель на самосвале никакущий, - написал он.

ДТП произошло 22 марта в 16:00, в кадре видно, что легковой автомобиль помят. // Фото, видео: источник