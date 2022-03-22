Неудачливый грабитель потерял похищенные сахар, муку и консервы

Житель Калевальского района решил запастись продуктами, но не смог ими воспользоваться. Добытые в магазине сахарный песок, муку и консервы у него отнял грабитель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина оплатил товары, сложил в пакет, затем вышел на улицу и погрузил их в сани. Портом он направился к дому, но неподалеку от его места жительства лишился всего купленного.

Сзади к нему подбежал неизвестный, выхватил сверток с продуктами и бросился бежать. Попытки догнать злоумышленника успехом не увенчались.

Сотрудники угрозыска выяснили, что к грабежу причастен знакомый потерпевшего – 35-летний житель поселка. Он рассказал, что был пьян, а похищенные муку, сахар и консервы потерял. // Фото: pixabay.com