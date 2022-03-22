Мужчину в Петрозаводске не могут найти с середины февраля

Сотрудник полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Романа Сергеевича Богданова. Мужчина 1981 года рождения исчез еще 16 февраля, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители предполагают, что он может находиться в районе железнодорожного вокзала среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Скорее всего, пропавший одет именно как на фотографии.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить по номерам телефонов: 8 911 402 49 26, 8 8142 739 154. // Фото: источник