Пострадавший после падения льда ребенок остается в больнице

Прокуратура начала проверку по факту падения льда с крыши дома в Рабочеостровске, в результате которого пострадал десятилетний мальчик. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

Напомним, инцидент произошел вечером 20 марта. Ребенок проходил мимо жилого дома, когда с крыши сошла снежно-ледовая масса. Лед упал на голову мальчику, его госпитализировали. По данным прокуратуры, сейчас ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Его расследование взято прокуратурой на контроль. Фото pixabay.com/al-grishin