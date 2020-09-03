03 сентября 2020, 19:03
Происшествия

Легковой автомобиль протаранил грузовую «Газель» в Петрозаводске

Дорожная авария на перекрестке улиц Ровио-Лыжная попала в объектив камеры

Сегодня вечером на Кукковке в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 16:05 на пересечении улиц Ровио-Лыжная. Дорожный эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинка».

Легковой автомобиль выезжал на перекресток со стороны Мончегорской улицы. Грузовая «Газель» двигалась по Лыжной. Судя по всему, водитель передумал поворачивать направо на Мончегорскую, изменил траекторию и решил двигаться прямо. В этот момент его протаранила легковушка.

Напомним, что со 2 сентября участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекрыт для проезда. Временные неудобства вызваны земляными работами. Рабочие прокладывают тепловые сети. Завершить работы планируют до начала октября.

Обсудить
просмотр
173863
Метки: 
ДТП
авария
транспорт
Кукковка
новости петрозаводска