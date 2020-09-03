Легковой автомобиль протаранил грузовую «Газель» в Петрозаводске

Сегодня вечером на Кукковке в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 16:05 на пересечении улиц Ровио-Лыжная. Дорожный эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинка».

Легковой автомобиль выезжал на перекресток со стороны Мончегорской улицы. Грузовая «Газель» двигалась по Лыжной. Судя по всему, водитель передумал поворачивать направо на Мончегорскую, изменил траекторию и решил двигаться прямо. В этот момент его протаранила легковушка.

Напомним, что со 2 сентября участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекрыт для проезда. Временные неудобства вызваны земляными работами. Рабочие прокладывают тепловые сети. Завершить работы планируют до начала октября.