Пятерых жителей Карелии оштрафовали за экстремизм

В течение августа суды Карелии привлекли к административной ответственности за экстремизм пятерых жителей республики. Так, Суоярвский районный суд назначил местному жителю штраф в размере одной тысячи рублей за «производство и распространение экстремистских материалов.

Жителя Питкярантского района привлекли к ответственности по двум статьям - публичное демонстрирование нацистской символики и возбуждение ненависти либо вражды. Ему назначили штрафы на общую сумму 11 тысяч рублей.

Также штраф в одну тысячу рублей был назначен жителю Костомукши, жителю Лахденпохского района придется заплатить десять тысяч рублей, а жителю Кемского района – пять тысяч.

По сообщению МВД, всего в этом году к административной ответственности за экстремизм привлекли 35 человек.