Ведется розыск жителя Карелии, скрывшегося от суда

Органы внутренних дел Карелии ведут розыск жителя Костомукши, скрывшегося от суда, сообщает МВД Карелии.

«Устанавливается местонахождение скрывшегося от суда Боцева Константина Игоревича 1992 года рождения, жителя Костомукши. По сведениям полиции, он может находиться на территории Ленинградской области»,

- пишет полиция.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать сведения по номерам телефонов: +7921-225-54-16 или +7960-212-22-61, а также в ОМВД России по Олонецкому району: 8(814-36)4-14-18. Конфиденциальность гарантируется.