Легковой автомобиль протаранил фургон в Петрозаводске

На пересечении улиц Онежской флотилии и Ключевой в Петрозаводске произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

На повороте врезались друг в друга легковой автомобиль и фургон, этот момент попал в кадр камеры уличного наблюдения «Сампо.ру».

Грузовик совершал левый поворот, оставляя центр перекрестка слева, однако легковушка его протаранила. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте