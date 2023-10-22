22 октября 2023, 17:40
Легковой автомобиль протаранил фургон в Петрозаводске
Авария произошла на перекрестке в карельской столице
На пересечении улиц Онежской флотилии и Ключевой в Петрозаводске произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.
На повороте врезались друг в друга легковой автомобиль и фургон, этот момент попал в кадр камеры уличного наблюдения «Сампо.ру».
Грузовик совершал левый поворот, оставляя центр перекрестка слева, однако легковушка его протаранила. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте