Легковой автомобиль перевернулся на крышу в Карелии

Днем в воскресенье, 22 октября, в Карелии произошла авария. На трассе «Петрозаводск - Суоярви» перевернулась легковая машина, сообщили в паблике ОПС Пряжинского района ВКонтакте.

Водитель автомобиля потерял управление на скользкой дороге около поселка Эссойла в 12:56, это было на 61-м километре трассы.

Автомобиль вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся на крышу. Каким-то чудом никто не погиб и не пострадал. На место ЧП выезжали сотрудники пожарной части № 70. // фото: ОПС Пряжинского района/ВКонтакте