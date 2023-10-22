Горит пятиэтажка в Петрозаводске, пока спасли двоих

Прямо сейчас спасатели тушат пожар на Загородной улице в Петрозаводске. Фотографии разместили в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Очевидец написал, что наместе работают четыре пожарных машины, один автомобиль МЧС и четыре бригады скорой помощи.

Из горящей квартиры пожарные экстренно эвакуировали людей. Из окна на третьем этаже валит густой дым.

- Вынесли мужчину без сознания,

- рассказал свидетель ЧП.

В МЧС Карелии уточнили, что сначала из загоревшейся квартиры вывели одного мужчину, потом вынесли еще одного, он потерял сознание, надышавшись продуктами горения. Подробности будут известны позднее. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте