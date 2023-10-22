22 октября 2023, 13:36
Горит пятиэтажка в Петрозаводске, пока спасли двоих
Из квартиры в пылающем доме вынесли мужчину
Прямо сейчас спасатели тушат пожар на Загородной улице в Петрозаводске. Фотографии разместили в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.
Очевидец написал, что наместе работают четыре пожарных машины, один автомобиль МЧС и четыре бригады скорой помощи.
Из горящей квартиры пожарные экстренно эвакуировали людей. Из окна на третьем этаже валит густой дым.
- Вынесли мужчину без сознания,
- рассказал свидетель ЧП.
В МЧС Карелии уточнили, что сначала из загоревшейся квартиры вывели одного мужчину, потом вынесли еще одного, он потерял сознание, надышавшись продуктами горения. Подробности будут известны позднее. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте