22 октября 2023, 10:45
Жесткое ДТП с участием такси произошло вечером в Петрозаводске
Два автомобиля столкнулись на площади у вокзала в карельской столице
Вечером в субботу, 21 октября, две легковушки врезались друг в друга на площади Гагарина в Петрозаводске. Фото аварии разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
- Прекрасный вечер субботы. На площади черная Toyota «поцеловала» в задний бампер черное «Яндекс такси»,
- рассказала Александра Артюшина.
В комментариях написали, что надо усвоить правило - пока на перекрестке не уехал впереди стоящий транспорт, ни направо, ни налево смотреть не надо. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте