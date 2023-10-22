Жесткое ДТП с участием такси произошло вечером в Петрозаводске

Вечером в субботу, 21 октября, две легковушки врезались друг в друга на площади Гагарина в Петрозаводске. Фото аварии разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

- Прекрасный вечер субботы. На площади черная Toyota «поцеловала» в задний бампер черное «Яндекс такси»,

- рассказала Александра Артюшина.

В комментариях написали, что надо усвоить правило - пока на перекрестке не уехал впереди стоящий транспорт, ни направо, ни налево смотреть не надо. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте