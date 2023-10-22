Четыре пожарных расчета 5,5 часа тушили дом около Урозера

На берегу Урозера вечером 21 октября вспыхнул дачный дом. Сигнал тревоги поступил в 19:03, сообщили в группе ОПС по Пряжинскому району ВКонтакте.

Пожар случился на территории СНТ «Теплоэнергетик». На место ЧП выехали три пожарных расчета. С пламенем боролись отряды из поселков Чална, Мелиоративный, а также В/Ч «Чална-1» и П/Ч № 48.

Возгорание удалось ликвидировать полностью только в 00:00 часов 21 октября. // фото: ОПС по Пряжинскому району