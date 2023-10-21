Школьница тайком покурила электронную сигарету и умерла в муках

Девятиклассница ночью покурила одноразовую электронную сигарету в своей комнате и погибла в мучениях. Трагедия случилась в благополучной семье в Подмосковном Электрогорске, передает Telegram-канал SHOT.

Девочке было 16 лет, она с родителями, младшими сестрами и братом жила в 6-комнатной квартире. Той роковой ночью отец услышал странные звуки и зашел в комнату к дочери.

Девочка дергалась и хрипела на кровати, не отвечала на вопросы. Родные отвезли ее в больницу, но медики не смогли ничего сделать. В белье девочки нашли одноразовую электронную сигарету. Устройство отдали на экспертизу. Точную причину смерти подростка предстоит установить, полиция ведет проверку. // фото: Racool_studio/ freepik.com