Аргументом в ссоре стала кастрюля – полиция приравняла ее к оружию

Конфликт 54-летнего мужчины и 66-летнейженщины в Сортавале закончился уголовным делом. Оппонент ударил пенсионерку кастрюлей по голове, сообщили в МВД Карелии.

Сначала знакомые вместе выпивали на кухне, потом поссорились. Мужчина решил своеобразно доказать свою правоту. Он схватил со стола чистую кастрюлю и ударил ею женщину по голове.

Вмешался сын потерпевшей: он вызвал сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Согласно заключению эксперта, здоровью женщины был причинен легкий вред, на голове у нее осталась ссадина.

Подозреваемый раньше не был судим, такие разногласия между приятелями возникли в первый раз. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. // фото: Foto-Rabe/ pixabay.com