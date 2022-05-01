01 мая 2022, 15:42
Легкомоторный самолет рухнул в Красноярском крае
Следователи изучают обстоятельства крушения летательного аппарата в Сибири
В Красноярском крае потерпел крушение легкомоторный самолет. Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
Уточняется, что самолет упал в 120 километрах от Красноярска. Его маршрут и цели полета пока не известны. К месту падения выехала следственная группа.
По факту крушения летательного аппарата возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com/geralt