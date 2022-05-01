Легкомоторный самолет рухнул в Красноярском крае

В Красноярском крае потерпел крушение легкомоторный самолет. Один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Уточняется, что самолет упал в 120 километрах от Красноярска. Его маршрут и цели полета пока не известны. К месту падения выехала следственная группа.

По факту крушения летательного аппарата возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com/geralt