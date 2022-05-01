Гендиректор «Красной Поляны» погиб в горах

Генеральный директор знаменитого курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в горах Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение учреждения.

По данным издания, трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости. Круковский сорвался с тропы.

«Трагически погиб генеральный директор Курорта Красная Поляна Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них», - говорится в сообщении организации.

Прощание с Андреем Круковским пройдет 3 мая. Фото ria.ru