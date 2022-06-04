Легкоатлет из Карелии может получить восемь лет лишения свободы

Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции, уроженец Карелии, а сейчас петербуржец Александр Хютте в конце мая избил двух прохожих в подъезде своего дома, сообщает ТАСС. В отношении спортмена возбуждено уголовное дело.

Происшествие произошло в подъезде дома 137 по Приморскому проспекту. Об этом правоохранители узнали после звонка из больницы, в которую попал 65-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами стенок правой глазницы и травмами носа. Позже в полиции раздался еще один звонок также из медучреждения. В этот раз сообщалось о 49-летней пациентке, поступившей с гематомой в области правого глаза, ушибами мягких тканей головы и затылка. Побои она получила в том же подъезде.

«В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции Александр Хютте, 1988 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»,

- рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По его словам, суд избрал спортсмену меру пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины Хютте грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: istockphoto.