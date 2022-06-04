Соцобъекты и жилые дома на девяти улицах остались без горячей воды

Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло сегодня утром на девяти улицах карельской столицы, сообщил дежурный городской ЕДДС.

Так, без горячей воды остались детсады № 98 «Сказка» на ул. Пробная и №70 на пр. Александра Невского, медучреждение на ул. Перттунена, Державинский лицей и жилые дома №5, 13, 14А на ул. Чернышевского, на ул. Ригачина дома №20А, 34, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 56, на ул. Державина – №4, 5, 12, административные здания на ул. Кооперативная, дом №3 на ул. Радищева и дом №41 на ул. Луначарского.

В ЕДДС уточнили, что сейчас специалисты устраняют повреждение на теплосетях. Ориентировочно работы закончатся к 17:00. Фото: istockphoto.