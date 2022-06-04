Утро началось с ДТП на Первомайском проспекте

Дорожное происшествие произошло в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и улицы Московская в 6.51 утра. Легковой автомобиль и кроссовер не поделили пустую дорогу. Об этом свидетельствуют камера видеонаблюдения, сообщает dtpptz.ru.

Транспортные средства двигались по Первомайскому проспекту со стороны центра. К сожалению, сам момент ДТП в кадр не попал. По одной из версий, легковой автомобиль наехал сзади на остановившийся перед перекрестком кроссовер.

Обошлось без пострадавших, повреждение получили только машины. Скриншот с видео dtpptz.ru.