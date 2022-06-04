Раритетные банкноты и марки пытались вывезти из России

Коллекцию марок и банкноты позапрошлого и прошлого веков пытался вывезти мужчина через российско-латвийскую границу. По сообщению пресс-службы северо-Западного таможенного управления, в его багаже находись 7 банкнот различного номинала 1898-1944 годов выпуска и 371 почтовая марка, выпущенная в первой половине прошлого века.

«Среди банкнот – немецкая марка 1944 года выпуска, 1 рубль 1909 года выпуска, 1 рубль 1898 года, 250 рублей 1917 года и другие. Часть марок коллекции выпущена в Германии в период третьего рейха»,

- уточнили сотрудники таможни.

Кроме того, в коллекции были погашенные и негашеные марки, выпущенные в Советском Союзе, Германии, Румынии, США, Франции, Финляндии, Дании. Среди выявленного – марки с изображением орденов, выдающихся писателей, художников, музыкантов, ученых, изобретателей, памятников архитектуры.

«Гражданин пояснил, что перевозимое принадлежит его семье, и он не предполагал о его ценности. Сейчас купюры и марки направлены на экспертизу. По заключению эксперта будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении гражданина административного или уголовного расследования»,

- пояснили специалисты ведомства. Фото: sztu.customs.gov.ru