В Сегеже заключенный пытался избить сотрудника колонии

В отношении 44-летнего осужденного, отбывающего наказание в сегежской колонии, следователями СО СК Карелии возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 21 мая мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии строго режима за нападение на человека, применил в отношении сотрудника учреждения физическую силу – схватив за обмундирование, пытался нанести удар в лицо, но инспектор смог увернуться.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказали в пресс-службе ведомства. Фото: istockphoto.com.