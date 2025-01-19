Легкий мороз и гололед ожидаются 20 января в Карелии

Облачно с прояснениями будет 20 января в республике. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах завтра ожидается гололедица. Ветер задует северо-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха составит -4, -9 градусов, на севере будет до -13 градусов в течение суток.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит -5, -7 градусов в течение суток. Атмосферное давление будет расти. // фото: Ольга Шубина/«Петрозаводск говорит»