Легендарный пианист Валерий Кулешов выступит в Петрозаводске

1 октября, в Международный день музыки, Карельская филармония открывает ХХХVIII фестиваль камерного искусства «Осенняя лира». Вечер откроет программа с участием заслуженного артиста России (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Судьба Валерия Кулешова переплетена с судьбой Владимира Горовица. Ещё молодым пианист по слуху восстановил несколько неопубликованных фортепианных транскрипций маэстро и сыграл их. Эти виртуозные обработки он записал для шведской фирмы BIS — альбом вышел под названием «Приношение Горовицу». Когда Горовиц услышал свои транскрипции в исполнении Кулешова, он отправил ему письмо, полное восхищения: «…Я не только восхищён Вашим фантастическим исполнением, но поздравляю Вас с тончайшим слухом и огромным терпением, с которым Вы, слушая мои записи, расшифровали ноту за нотой и выписали партитуры моих неопубликованных транскрипций» (6 ноября 1987).

Первое выступление Кулешова состоялось, когда ему было девять: Большой зал Московской консерватории. В 33 он уже принимал овации главного зала Карнеги-холла в Нью-Йорке (Isaac Stern Auditorium). С тех пор его имя появляется на афишах крупнейших залов России, США, Канады, Южной Америки, Европы и Новой Зеландии, а его игре рукоплещут на самых известных фестивалях: Radio France в Монпелье, в Кольмаре, Ла Рок-д’Антероне, Шлезвиг-Гольштейне, Римини и Давосе, на «Равинии» в Чикаго, «Русской Зиме» и «Звёздах на Байкале». И даже при многолетней зарубежной карьере пианист каждый год даёт концерты в России.

В программе:

- И.С. Бах – Концерт ре-минор по А. Марчелло;

- Д. Скарлатти – Шесть сонат для клавира;

- И.С. Бах – Органный концерт ре-минор по А. Вивальди (транскрипция для фортепиано А. Страдала);

- Ф. Лист – «Сонет Петрарки №104» из цикла «Годы странствий»;

- Ф. Лист – Большие этюды по Паганини (с вариантами Ф. Бузони).

Начало в 19:00. 6+

Приобрести билеты можно на сайте.

Действует «Пушкинская карта».

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID 2SDnjeEec2o