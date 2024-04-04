Легендарная сага «Матрица» получит продолжение

Киносага «Матрица» получит продолжение. Студия Warner Bros. готовится снять пятый фильм в рамках этой франшизы, пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что пятая «Матрица» будет первым фильмом этой серии, в котором не будут задействованы напрямую создатели оригинальной картины. Тем не менее, Лана Вачовски выступит в роли исполнительного продюсера этой ленты.

Сюжет нового фильма пока держится в тайне. Известно лишь, что режиссером ленты будет Дрю Годдард. Появится ли в картине Киану Ривз, также пока не ясно. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens