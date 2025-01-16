Ледяные глыбы летят с крыш в разных районах Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска продолжает сообщать о падении ледяных глыб со зданий в разных районах города.

Так, по данным ЕДДС, ледяные глыбы летят вниз с крыши батутного центра на набережной Варкауса, 12. Информация передана для принятия мер в батутный центр.

Также у дома №12 по улице Анохина упавший с крыши лед чуть не убил горожанина. Он сообщил об этом в ЕДДС. Глыбы льда продолжают свисать в этого здания.

Наледь угрожает и прохожим у дома №17 по улице Мурманской. Там глыбы висят прямо над подъездами.

Ледяные глыбы падают с дома №3 по улице Свердлова и с дома №46 по улице Правды.

Петрозаводчан просят быть крайне внимательными при передвижении по городу. // Фото «Петрозаводск говорит»