На целый день отменен один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска

В пятницу, 17 января, в Петрозаводске не будет курсировать троллейбус №7а. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

По информации предприятия, маршрут отменен на пятницу из-за отсутствия уроков у школьников.

Напомним, троллейбус №7а был введен в 2022 году для перевозки учащихся школы №3 с Ключевой на Кукковку. Там они занимаются, пока в их школе идет капитальный ремонт. // Фото «Петрозаводск говорит»