Ледяная глыба упала на крыльцо аптеки в Петрозаводске

Петрозаводчан предупредили о глыбах льда, которые свисают над тротуаром с крыши одного из домов. Речь идет о доме № 47 по улице Чапаева, уточнили в ЕДДС Петрозаводска.

- Будьте внимательны и осторожны!

– предостерегли горожан.

Одна из этих глыб уже рухнула на крыльцо аптеки, уточнили в сообщении. Информацию передали в компанию «Фирма Комфорт», чтобы там приняли меры. // фото: freepik.com