24 декабря 2023, 10:56
Ледяная глыба упала на крыльцо аптеки в Петрозаводске
Горожан предупредили о свисающих с крыши дома ледяных глыбах
Петрозаводчан предупредили о глыбах льда, которые свисают над тротуаром с крыши одного из домов. Речь идет о доме № 47 по улице Чапаева, уточнили в ЕДДС Петрозаводска.
- Будьте внимательны и осторожны!
– предостерегли горожан.
Одна из этих глыб уже рухнула на крыльцо аптеки, уточнили в сообщении. Информацию передали в компанию «Фирма Комфорт», чтобы там приняли меры. // фото: freepik.com