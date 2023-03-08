Ледовые зажоры украсили водопад Кивач в Карелии

Равнинный водопад Кивач интересен тем, что он никогда себя не повторяет. Мы вам покажем наше недавнее посещение карельского уникального заповедника на реке Суна. Удивительно, но падение воды Кивача всегда уникально. Особенно сейчас, когда наросли за зиму зажоры.

Зажор — это скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки в период шугохода и в начале ледостава, стесняющее живое сечение потока и приводящее к подпору (подъёму уровня воды), снижению пропускной способности русла, либо отверстий водопропускного сооружения и возможному затоплению прибрежных участков реки.

А еще Кивач это уголок карельской природы, заряженный потрясающей энергетикой. (Видео)