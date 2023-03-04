Девять мест в Карелии, где с туристов будут брать деньги за вход

Региональные власти определили еще девять красивых уголков природы, за посещение которых будут взимать плату.

Это памятник природы «Белые мосты» (Питкярантский район); заказник «Кузова» (Кемский район); заказник «Ладожское побережье» (Олонецкий район); заказник «Полярный круг» (Лоухский район); заказник «Толвоярви» (Суоярвский район); заказник «Сорокский» (Беломорский район); заказник «Керетский» (Лоухский район); памятник природы «Куми-порог» (Калевальский район); памятник природы «Хитоостров» (Лоухский район).

Туристам за посещение перечисленных особо-охраняемых природных территорий регионального значения нужно будет заплатить по 100 рублей. С жителей Карелии деньги брать не будут, сообщили в региональном Минприроды. Также входная плата не будет взиматься с инвалидов, ветеранов, дошкольников и школьников, многодетных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей, оставшиеся без попечения родителей и других категорий граждан, пользующихся социальными льготами.

Ранее плату взимали за посещение природного парка «Валаамский архипелаг», памятника природы «Воттоваара» и заказника «Муромский». // фото unsplash.com