Более двенадцати тысяч карельских детей отдохнут в лагерях в этом году. Дети будут отдыхать не только в Карелии, но и в регионах с более благоприятным климатом.

«Помимо отдыха в детских лагерях на территории Карелии, наши ребята отправятся и в регионы с благоприятными климатическими условиями. Туда планируем направить около 3450 детей»,

- сообщил сегодня министр образования и спорта Роман Голубев.

Более 700 бесплатных путевок получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также проживающие в Арктической зоне.

Еще 174 ребенка, проявивших себя в учебе, спорте и различных конкурсах, смогут отдохнуть центрах «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». // фото unsplash.com