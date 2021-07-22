22 июля 2021, 09:16
Спорт

Ледовую арену «Луми» откроют 26 июля

Ремонт спорткомплекса «Луми» завершается, новый лед уже почти залили

Спортивный комплекс «Луми» откроет двери уже на следующей неделе. Пока что лед будет доступен для игроков хоккейных клубов и детских хоккейных команд, юных фигуристов и хоккеистов ДЮСШ-6 и инструкторов Луми, сообщили в мэрии.

Основные инженерные системы комплекса и его технологическое оборудование готовы.

Льдозаливочную машину «Замбони» привели в порядок, заменили циркуляционный насос, выполнили техобслуживание системы химводоподготовки, заменили воздушные фильтры в системе вентиляции. Провели также гидравлические испытания вентиляции и отопления.

Технологическое оборудование запустили, 18 июля начали заливать лед. Завершаются и общехозяйственные работы: уже отремонтировали цоколь фасада, раздевалки ледовой арены.

Дата массового катания пока неизвестна: все зависит от ситуации с коронавирусом. Тарифы останутся прежними. // Фото: «Петрозаводск говорит»

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