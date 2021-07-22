Ледовую арену «Луми» откроют 26 июля

Спортивный комплекс «Луми» откроет двери уже на следующей неделе. Пока что лед будет доступен для игроков хоккейных клубов и детских хоккейных команд, юных фигуристов и хоккеистов ДЮСШ-6 и инструкторов Луми, сообщили в мэрии.

Основные инженерные системы комплекса и его технологическое оборудование готовы.

Льдозаливочную машину «Замбони» привели в порядок, заменили циркуляционный насос, выполнили техобслуживание системы химводоподготовки, заменили воздушные фильтры в системе вентиляции. Провели также гидравлические испытания вентиляции и отопления.

Технологическое оборудование запустили, 18 июля начали заливать лед. Завершаются и общехозяйственные работы: уже отремонтировали цоколь фасада, раздевалки ледовой арены.

Дата массового катания пока неизвестна: все зависит от ситуации с коронавирусом. Тарифы останутся прежними. // Фото: «Петрозаводск говорит»