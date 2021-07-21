Брисбен примет летнюю Олимпиаду в 2032 году

Летняя Олимпиада в 2032 году пройдет в австралийском городе Брисбен. Такое решение приняли на сессии международного олимпийского комитета. Столица штата Квинсленд была единственным кандидатом на проведение престижных состязаний, передает RT.

Австралия уже в третий раз примет Олимпиаду. Ранее Игры проходили в 1956 году в Мельбурне, а в 2000 году в Сиднее.

В 2024 году летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе. А через несколько дней, 23 июля, в Токио состоится открытие летних Игр. Олимпиада продлится до 8 августа. Отметим, что в Японию отправились и спортсмены из Карелии. В состав команды по тхэквондо вошел петрозаводчанин, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Владислав Ларин, также в Играх участвует тхэквондист Антон Котков. Также в Играх примет участие воспитанница карельской школы гимнастики, многократная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в Рио-де-Жанейро Анастасия Максимова. (фото australialife.ru)