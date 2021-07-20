20 июля 2021, 13:31
В Песках установили уникальный детский скалодром
Работы по благоустройству прошли под контролем депутатского корпуса и Администрации Петрозаводска
Уникальный игровой комплекс появился на пляже в песках. Стоимость работ составила 3 миллиона рублей.
Как утверждают Администрация Петрозаводска и депутаты Петросовета, это первая в России скалодромная разработка для детского пляжного отдыха.
Работы по площадке уже завершены. Они произведены в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Установлено детское игровое оборудование, лежаки, детские качели для разных возрастов, а также «переодевалки», скамейки и урны. (Видео)