07 июля 2021, 15:18
Стало известно, кто из Карелии едет на Олимпиаду в Токио
Утвержден окончательный состав Олимпийской команды России
Олимпийский комитет России опубликовал окончательный состав Олимпийской сборной для участия в Играх XXXII Олимпиады в Токио. Честь нашей страны будут защищать 355 спортсменов.
В состав команды по тхэквондо вошёл заслуженный мастер спорта, чемпион мира Владислав Ларин. Напомним, что мастер спорта России международного класса, чемпион Европы Антон Котков выступит дублёром Максима Храмцова.
В Олимпиаде вновь примет участие воспитанница карельской школы гимнастики, многократная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в Рио-де-Жанейро Анастасия Максимова.
Карелия будет болеть за своих спортсменов. Фото: // oblgazeta.ru