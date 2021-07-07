Российский гребцы опять попались на мельдонии

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин, которые должны были в составе национальной сборной отправиться на Олимпиаду в Токио, попались на допинге. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Отмечается, что в середине июня спортсмены были на сборах в Греции, там у них взяли пробы на допинг. В начале июля была вскрыта проба А, которая показала наличие мельдония в организме спортсменов.

От результатов анализа Моргачев и Сорин пришли в недоумение. В ближайшее время специалисты вскроют пробу Б, однако российская сборная решила не играть с огнем — гребцов уже убрали из заявки на Олимпиаду.

Известный спортивный телекомментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал позором обнаружение запрещенных веществ в анализах двух российских гребцов, которые должны были поехать на Олимпийские игры в Японию.

«Я в ужасе. Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой. Надеюсь и уповаю на оставшихся спортсменов, у нас классная одиночница»,

— сказал Губерниев в беседе с порталом «Чемпионат».

Однако, видимо, этот казус скажется на доверии мировой спортивной общественности ко всей олимпийской сборной России. Как всегда, официальные спортивные власти молчат, кто виноват и кто ответит – вопросы, повисающие в воздухе. // Фото: mos.ru