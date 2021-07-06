Спортсмен из Карелии поедет на Олимпиаду в Токио

Определен окончательный состав российской команды на Олимпийских играх в Токио. Как сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета страны, на Игры поедут 335 спортсменов – 150 мужчин и 185 женщин.

Карелию на главных состязаниях планеты будет представлять один атлет: тхэквондист Владислав Ларин. Он является заслуженным мастером спорта. Ларин окончил ПетрГУ, тренируется в Петрозаводске. В 2019 году стал чемпионом мира.

Еще одна уроженка Карелии, которая поедет на Олимпиаду, – гимнастка Анастасия Максимова. Она начала заниматься спортом в Петрозаводске, но давно уже выступает за Москву. Максимова – семикратная чемпионка мира и чемпионка Олимпиады 2016 года.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что от региона в Токио поедут два спортсмена. Руководитель региона был уверен, что в сборную попал еще один тхэквондист Антон Котков.