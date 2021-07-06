Фестиваль EcoFest Ruskeala собрал более тысячи участников в Карелии

Фестиваль EcoFest Ruskeala прошел в Рускеале. Его участниками стали около 1117 человек из 34 регионов России и гости из Белоруссии, Финляндии, Австрии и Польши. Фестиваль стартовал с заплывов на открытой воде Ruskeala Swim в большом мраморном каньоне парка. Участники проплывали дистанции 750, 1500 и 3000 метров, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Сильнейшими на дистанции 3000 метров стали Александр Торопов (Петрозаводск), Егор Олешкевич (Кондопога), Евгений Зиатдинов (Белоруссия, Гомель). Среди женщин: Ксения Зиатдинова (Белоруссия, Гомель), Анна Константинова (Москва), Наталья Шестакова (Санкт-Петербург). Эстафету заплывов подхватили участники авторской гонки на Sup-бордах. Пьедестал почета заняли гости из Северной столицы Степан Рудченко, Андрей Груненков и Артем Малютин.



В 22 часа стартовал трейловый забег на дистанции 5, 10 и 21 километр, соревнования по скандинавской ходьбе. Участников ждал трейл по тайным тропам земли «Калевала».



Сильнейшими на полумарафонской дистанции стали: Денис Лянгин (Петрозаводск), Дмитрий Попов (Петрозаводск), Денис Кабанен (Петрозаводск); среди женщин: Мария Полетаева (Сочи), Варвара Пахтусова (Москва), Анастасия Орещенко (Петрозаводск).



Также прошел турнир по настольному хоккею, мастер-классы по йоге. Пловцов порадовал канатоходец, который прошел по натянутой стропе над Рускеальским мраморным каньоном. (фото источника)