Карельские борцы завоевали путевки на первенство мира

В первых числах июля прошло первенство страны по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

За путевки на первенство мира боролись более 1300 российских спортсменов. В их числе были и представители Карелии - Сергей Кондратьев, Кирилл Антоневич, Алена Николаева, Денис Еремин, Анастасия Миронова, Ксения Скочилова, Валерия Игнатьева, Дарья Юшан, Элина Васильева, Максим Копырюлин, Александр Игнатьев, Егор Стукач и Артем Козловский, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».



По итогам состязаний Дарья Юшан завоевала золотую и серебряную медали, Егор Стукач - серебряную и бронзовую. Спортсмены выступят на первенстве мира в составе сборной команды России. Соревнования пройдут в августе в Уфе.



Третью ступень пьедестала почета заняли Валерия Игнатьева, Элина Васильева, Ксения Скачилова и Алена Николаева. (фото источника)

