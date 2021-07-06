Мостовой предложил Черчесову поработать за 40 тысяч рублей

Экс-капитан национальной сборной по футболу Александр Мостовой высказался о зарплате действующего тренера российской команды Станислава Черчесова. Бывший футболист предложил ему попробовать поработать за 40 тысяч рублей. Свое предложение Мостовой озвучил в беседе с RT.

«Конечно, у нас есть мнение, что чужие деньги нельзя считать. Но когда Станислав Саламович сидит на пресс-конференции и говорит, что он трудится на передовой линии... За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тысяч. Говорить подобное - бред. Особенно сейчас»,

- заявил Мостовой.

По сообщению «Лента.ру», 2 июля появилась информация о поиске кандидата на пост главного тренера российской сборной. Черчесову пока не предлагается покинуть пост. Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко посчитал неадекватной зарплату Черчесова, которая, по его словам, составляет 2,5 миллиона евро. (фото livesport.ru)