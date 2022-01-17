Льдину с рыбаками унесло в Онежское озеро под Петрозаводском

Вчера днем в 14 часов 10 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило тревожное сообщение о том, что около дачного кооператива Сосновый Бор сильными порывами ветра оторвало льдину, и ее уносит в Онежское озеро. На тот момент на льдине находились четверо рыбаков, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия выехали пожарные из села Деревянное и спасатели Карельской республиканской службы спасения. Но первым на помощь к попавшим в беду людям пришел очевидец происшествия. Мужчина, используя личное судно на воздушной подушке, спас рыбаков.

Другие обстоятельства этого происшествия устанавливаются. Фото pixabay.com/sejeenn