Лайфхаки мобильного приложения Почты России для жителей Карелии

Благодаря приложению, жители Республики Карелия могут не только отследить посылку, но и получить дистанционно практически все почтовые услуги. Интерфейс сервиса адаптирован под все мобильные устройства.

С помощью мобильного приложения можно найти ближайшее отделение связи и узнать режим работы. После запуска приложение через GPS или Wi-Fi определяет, где находится пользователь, и показывает на карте ближайшие к нему почтовые отделения. Уточнить адрес и график работы отделений почты по всей России можно даже без подключения к интернету.

Также через мобильное приложение можно предварительно записаться на обслуживание в отделении Почты России. Для этого необходимо выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей почты и удобное для посещения время, но не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки. На сегодняшний день предварительная запись доступна белее чем в 20 отделениях почтовой связи города Петрозаводск и по всему региону.

Кроме того, мобильное приложение поможет найти индекс, оформить подписку на любимые печатные издания, вызвать курьера для получения услуги экспресс - отправления. Сервис также дает возможность оценить работу отделения — для этого необходимо найти нужное отделение по адресу или индексу и нажать кнопку «Оцените отделение».

Также после оформления простой электронной подписи с помощью мобильного приложения можно получать без предъявления паспорта регистрируемые почтовые отправления (мелкие пакеты, посылки, заказные письма), которые не требуют оплаты наложенного платежа – они выдаются получателю по проверочному коду, появляющемуся в приложении.