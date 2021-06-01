Лагеря дневного пребывания откроются в шести школах Петрозаводска

1 июня в столице Карелии стартовала летняя оздоровительная кампания. Отдых организован на базе шести муниципальных учреждений, рассказали в мэрии.

Во вторник заработал лагерь дневного пребывания в школе №34 для учащихся от 7 до 11 лет. С 7 июня летние занятия начнутся в Петровском дворце, школах № 6, 7 и 35, лицее №13.

За время каникул здесь планируют принять 460 учащихся. На ближайшие смены набор детей укомплектован. Еще можно записаться на август в летний лагерь в Петровский дворец. По вопросу записи можно звонить по телефону 78-41-35. (фото zen.yandex.ru)