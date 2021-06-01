Новый детский сад открыли на Кукковке

1 июня в Петрозаводске на улице Энтузиастов открыли новый детский садик. Дошкольное учреждение на Кукковке стало новым корпусом садика «Акварельки».

Еще один корпус на улице Тимашова откроется чуть позже. Всего в два новых корпуса «Акварелек» смогут пойти 300 детей. Учреждения рассчитаны в том числе на детей ясельного возраста.

Также в столице Карелии строят детский сад на Хейкконена, проектируют здание на улице Чехова. (фото министерство образования и спорта республики)