Некоторые садики стали отказывать родителям в приеме детей летом

Родители дошкольников пожаловались в прокуратуру Петрозаводска. Поводом стало то, что в некоторых детских садиках стали требовать справку от работодателя о том, что родители не будут выходить в отпуск с июня по август 2021 года. Надзорный орган установил, что в некоторых дошкольных учреждениях появились объявления о том, что летом садик будет принимать лишь тех детей, чьи родители предоставят такую справку.

«Отказ в приеме детей в детский сад в летний период в том случае, если родители находятся в отпуске, действующим законодательством не предусмотрен»,

- прокомментировали в прокуратуре.

Прокуратура внесла предостережения заведующим садиков. Ситуация находится на контроле надзорного органа. (фото wbkids.ru)