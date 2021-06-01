Петрозаводчан попросили заранее записаться на прием в мэрию

17 июня в администрации Петрозаводска пройдет День приема горожан. С 18:00 до 21:00 петрозаводчан будут принимать мэр Владимир Любарский и губернатор Артур Парфенчиков.

Чтобы попасть на прием, нужно заранее записаться. Сделать это можно 2, 3 и 4 июня с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: (88142) 71-35-55, 71-36-73, 71-36-74.

Также в этот день жителей Карелии будут принимать министры, их заместители, председатели госкомитетов и начальники различных управлений. Для участия в личном приеме потребуется российский паспорт и защитная маска.

Ориентировочно на каждого посетителя будет отведено 15 минут. Тем, кто захочет попасть на прием без предварительной записи, придется подождать, пока пройдут все записавшиеся. Ветеранов войн, инвалидов, предварительно записавшихся на прием, примут вне общей очереди.