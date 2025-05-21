Квест молодого бойца провели в Петрозаводске

Региональное отделение ДОСААФ провело «Квест молодого бойца» в рамках патриотической недели. Военно-прикладное мероприятие организовали на базе Петрозаводской автошколы ДОСААФ.

В квесте приняли участие старшеклассники четырех городских общеобразовательных школ. Для них подготовили несколько тематических площадок: тир, основы тактической медицины, исторический экскурс и знакомство с военной автомобильной техникой.

Общественные организации «Офицеры России» и Российское военно-историческое общество помогли в организации мероприятия и подготовке тематических площадок. © «Петрозаводск говорит»